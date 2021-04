“Debito di 1 miliardo con la Cina”: Montenegro chiede aiuto all’Ue. Ma Bruxelles dice no (Di martedì 13 aprile 2021) La pandemia di Covid-19 ha rafforzato i legami tra la Cina e i Paesi dell’area balcanica. Dalle mascherine protettive ai macchinari per la respirazione, dai kit per effettuare tamponi al personale medico in carne e ossa: nella fase più dura dell’emergenza sanitaria, la scorsa primavera, Pechino ha inviato nella regione una serie di aiuti sanitari InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 13 aprile 2021) La pandemia di Covid-19 ha rafforzato i legami tra lae i Paesi dell’area balcanica. Dalle mascherine protettive ai macchinari per la respirazione, dai kit per effettuare tamponi al personale medico in carne e ossa: nella fase più dura dell’emergenza sanitaria, la scorsa primavera, Pechino ha inviato nella regione una serie di aiuti sanitari InsideOver.

