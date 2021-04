Covid Calabria, oggi 577 contagi e 4 morti: bollettino 13 aprile (Di martedì 13 aprile 2021) Sono 577 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 13 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4 morti. Cresce l’occupazione delle terapie intensive nella Regione, dove si registrano 3 ingressi in più. I guariti sono stati 236 nelle ultime 24 ore. In Calabria sono stati fatti in tutto 708.566 tamponi da inizio pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) Sono 577 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 13. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4. Cresce l’occupazione delle terapie intensive nella Regione, dove si registrano 3 ingressi in più. I guariti sono stati 236 nelle ultime 24 ore. Insono stati fatti in tutto 708.566 tamponi da inizio pandemia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

