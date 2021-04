Covid-19 | vaccini al settore trasporti | il sostegno dei sindacati

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Le dichiarazioni del Presidente della Commissionedel Consiglio Regionale della Campania, Luca Cascone, relative alla costituzione di un grande centro vaccinale a Napoli presso la sede dell’Eav di Porta Nolana, al servizio dei lavoratori del trasporto pubblico locale, recepiscono le richieste avanzate dal sindacato e rappresentano un segno di grande importanza e di attenzione nei confronti di una categoria essenziale molto esposta al rischio di contagio, anche perché talvolta sguarnita di adeguati dispositivi di protezione individuale, che non si è mai fermata nemmeno duranti i picchi di questa pandemia. Occorre mettere in sicurezza tale comparto anche per prepararsi al ritorno della didattica in presenza quando sempre più persone faranno ricorso al trasporto pubblico locale“. Così, in una nota, il segretario generale Filt-Cgil ...