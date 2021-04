Covid - 19, l'Europa supera il milione di morti (Di martedì 13 aprile 2021) L'Europa ha superato la soglia di un milione di morti per Covid - 19, secondo un conteggio fatto dall'Afp sulla base dei dati ufficiali forniti dalle autorità dei singoli paesi, quindi davanti ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 aprile 2021) L'hato la soglia di undiper- 19, secondo un conteggio fatto dall'Afp sulla base dei dati ufficiali forniti dalle autorità dei singoli paesi, quindi davanti ad ...

Advertising

TgLa7 : ??#Covid: superato il milione di morti in Europa - repubblica : ?? Covid, superato il milione di vittime in Europa - Agenzia_Ansa : In Europa oltre un milione di morti per il Covid #ANSA - latartaruga : RT @SimoneCosimi: Gran Bretagna e Israele hanno vinto, gli Stati Uniti stanno vincendo, l’Europa è in colpevole ritardo, noi siamo incastra… - ADM_assdemxmi : RT @ASviSItalia: Rubrica: Europa e #Agenda2030 Novità dal 29/3 all’11/4: trarre gl’insegnamenti dalla crisi sanitaria negli obiettivi del… -