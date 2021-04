Cosa ci fanno tutti quei soldati americani in Germania? (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr – Gli Stati Uniti hanno deciso di rafforzare la loro presenza militare in Germania, inviando altri 500 soldati. Ufficialmente, stando a quanto dichiarato dal Segretario della Difesa Lloyd J. Austin III, l’obiettivo di Washington è garantire una maggiore difesa dell’Europa. “Queste truppe rafforzeranno la deterrenza e la difesa in Europa”, ha detto Austin dopo aver incontrato la sua controparte tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer. “Aumenteranno le nostre capacità di prevenire i conflitti e, se necessario, di combattere e vincere“. Il Segretario americano non ha comunque delineato la missione specifica delle truppe aggiunte, dicendo solo che il cambiamento “creerebbe più spazio, più cyber e più capacità di guerra elettronica in Europa“. I soldati americani in Germania Ma a quali ipotetici ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr – Gli Stati Uniti hanno deciso di rafforzare la loro presenza militare in, inviando altri 500. Ufficialmente, stando a quanto dichiarato dal Segretario della Difesa Lloyd J. Austin III, l’obiettivo di Washington è garantire una maggiore difesa dell’Europa. “Queste truppe rafforzeranno la deterrenza e la difesa in Europa”, ha detto Austin dopo aver incontrato la sua controparte tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer. “Aumenteranno le nostre capacità di prevenire i conflitti e, se necessario, di combattere e vincere“. Il Segretario americano non ha comunque delineato la missione specifica delle truppe aggiunte, dicendo solo che il cambiamento “creerebbe più spazio, più cyber e più capacità di guerra elettronica in Europa“. IinMa a quali ipotetici ...

