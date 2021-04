Cinema: è morto Richard Rush, il regista di ‘Professione pericolo’ (Di martedì 13 aprile 2021) Los Angeles, 13 apr. – (Adnkronos) – Il regista, sceneggiatore e produttore Cinematografico statunitense Richard Rush, che ottenne la nomination all’Oscar per la sua commedia deliziosamente dark “Professione pericolo” (1989) con Peter O’Toole, è morto giovedì scorso per cause naturali nella sua casa di Los Angeles all’età di 91 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla moglie Claude a “The Hollywood Reporter”, sottolineando che suo marito “ha dimostrato un’incredibile voglia di vivere ed è sopravvissuto per 18 anni con un trapianto di cuore”.Nato a New York il 15 aprile 1929, come regista agli inizi della carriera Rush ha diretto i film ambientati nell’effervescente mondo giovanile americano come “Angeli dell’inferno sulle ruote” (1967) e “Psych-out – Il ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 13 aprile 2021) Los Angeles, 13 apr. – (Adnkronos) – Il, sceneggiatore e produttoretografico statunitense, che ottenne la nomination all’Oscar per la sua commedia deliziosamente dark “Professione pericolo” (1989) con Peter O’Toole, ègiovedì scorso per cause naturali nella sua casa di Los Angeles all’età di 91 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato oggi dalla moglie Claude a “The Hollywood Reporter”, sottolineando che suo marito “ha dimostrato un’incredibile voglia di vivere ed è sopravvissuto per 18 anni con un trapianto di cuore”.Nato a New York il 15 aprile 1929, comeagli inizi della carrieraha diretto i film ambientati nell’effervescente mondo giovanile americano come “Angeli dell’inferno sulle ruote” (1967) e “Psych-out – Il ...

TV7Benevento : Cinema: è morto Richard Rush, il regista di 'Professione pericolo'... - tatisakura : RT @panapp: Scopro con enorme tristezza che è morto l’autore del verso «Ogni cosa che ho, anche quella più bella / no, non vale la stella c… - LucaCisternino1 : È morto Enzo Sciotti, maestro delle locandine cinematografiche - claudiofiera : È morto Enzo Sciotti, maestro delle locandine cinematografiche - Associazione_DF : RT @panapp: Scopro con enorme tristezza che è morto l’autore del verso «Ogni cosa che ho, anche quella più bella / no, non vale la stella c… -