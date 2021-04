Chi l’ha Visto, Federica Sciarelli contro tv russa e svela: “Volevo lasciare” (Di martedì 13 aprile 2021) La conduttrice della terza rete della tv di Stato si è scagliata contro la trasmissione russa e ha fatto alcune rivelazioni sul suo futuro in tv L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 13 aprile 2021) La conduttrice della terza rete della tv di Stato si è scagliatala trasmissionee ha fatto alcune rivelazioni sul suo futuro in tv L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

sbonaccini : ?? Nella prima giornata di prenotazioni per chi ha dai 70 ai 74 anni, oltre 100mila emiliano-romagnoli hanno già fis… - sole24ore : Via allo #Spallanzani alla sperimentazione di #Sputnik, il vaccino che viene dal freddo. Scienziati italiani e russ… - lorepregliasco : Un dato importante che iniziamo a poter avere dalle Regioni: non tutti gli over 80 hanno aderito alla vaccinazione.… - Nicola23453287 : RT @ilgiornale: Il Cts vuole vietare l'uso dei contanti in bar e ristoranti. Bassetti: 'Non ha alcun senso'. E c'è chi intravede dietro un'… - dave_g99 : RT @GuidoCrosetto: Ricapitolando. Uno riesce ad avere il cellulare di @meb (o di Draghi o chi volete). Le manda un messaggio nel quale le d… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha Michel: «Dispiaciuto per l’incidente di Ankara, mi toglie il sonno» Il Sole 24 ORE