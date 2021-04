Cate Blanchett protagonista di TAR, nuovo film di Todd Field (Di martedì 13 aprile 2021) A quindici anni da Little Children, Todd Field torna alla regia con il film TAR: la sua protagonista sarà l’attrice Cate Blanchett Sono passati ben quindici anni dall’ultimo progetto da regista di Todd Field. L’attore, regista e sceneggiatore statunitense ha debuttato dietro la macchina da presa nel 2001 con In the bedroom, con Sissy Spacek, Tom Wilkinson e Marisa Tomei. Nel 2006 è invece la volta di Little Children, con Kate Winslet, Patrick Wilson e Jennifer Connelly. I due film gli hanno fruttato ben otto candidature ai Premi Oscar – rispettivamente cinque e tre nomination. Da allora, Todd Field ha lavorato su svariati progetti, che però non sono mai stati portati a compimento. Ora sembra ... Leggi su tuttotek (Di martedì 13 aprile 2021) A quindici anni da Little Children,torna alla regia con ilTAR: la suasarà l’attriceSono passati ben quindici anni dall’ultimo progetto da regista di. L’attore, regista e sceneggiatore statunitense ha debuttato dietro la macchina da presa nel 2001 con In the bedroom, con Sissy Spacek, Tom Wilkinson e Marisa Tomei. Nel 2006 è invece la volta di Little Children, con Kate Winslet, Patrick Wilson e Jennifer Connelly. I duegli hanno fruttato ben otto candidature ai Premi Oscar – rispettivamente cinque e tre nomination. Da allora,ha lavorato su svariati progetti, che però non sono mai stati portati a compimento. Ora sembra ...

Ultime Notizie dalla rete : Cate Blanchett Cate Blanchett nel film TAR, ritorno alla regia di Todd Field dopo 15 anni Cate Blanchett sarà la protagonista di TAR , film che segna il ritorno di Todd Field alla regia a distanza di quindici anni dal debutto nelle sale di Little Children. Il progetto sarà realizzato per ...

Borderlands: Janina Gavankar avrà un ruolo nel cast del film CAST : Kevin Hart, Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Haley Bennett, Edgar Ramirez, Janina Gavankar. TRAMA VIDEOGAME : In un lontano futuro numerose ...

Cate Blanchett, Manifesto di una trasformista con il vizio dell'eleganza La Repubblica Todd Field torna alla regia con il film “TAR” La vincitrice dell’Oscar Cate Blanchett collaborerà con il regista Todd Field nel film “TAR”, di cui è anche lo sceneggiatore. Focus Features rilascerà il film. I dettagli sono stati avvolti nel ...

Janina Gavankar si unisce al cast del film di Borderlands Se pensavi di avere tra le mani già l'intero cast del prossimo film di Borderlands diretto da Eli Roth, dopo aver scoperto che Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Jack Black, Ariana ...

