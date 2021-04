Cataratta | laser a femtosecondi per rimuoverla

(Di martedì 13 aprile 2021) Ilper la rimozione della: una novità che offre molti vantaggi in termini di precisione e sicurezza Laè una patologia oculare molto comune, in particolare dopo i 60 anni. Si tratta dell’opacizzazione del cristallino, la lente dell’occhio che mette a fuoco le immagini da proiettare sulla retina. Per curare laè… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cataratta laser

Giornale di Brescia

- CHIRURGIA DELLACON IMPIANTO DI CRISTALLINI TRIFOCALI - INTERVENTIPER LA CORREZIONE DELLA MIOPIA - TERAPIA DELLA MACULOPATIA INIEZIONI INTRAVITREALI - TRATTAMENTI BLEPHEX E ...... Astigmatismo ed Ipermetropia Yagpersecondaria ed Iridotomia Luce Pulsata per occhio Secco Cross Linking per Cheratocono Il centro si trova in Corso Torino 8/a (angolo Via Alfieri) ...La cataratta, che consiste nell’opacizzazione del cristallino ... Al Centro del Benessere Visivo utilizziamo uno strumento di altissima precisione, il laser a femtosecondi, che consente di eseguire un ...Un mese fa avevamo raccontato la disavventura di una cittadina di Busto Arsizio che, dopo aver subìto un intervento alla cataratta (perfettamente riuscito) avrebbe dovuto sottoporsi a un’altra piccola ...