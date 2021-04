Cambi, l’euro torna sopra 1,19 dollari con inflazione USA (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Prove tecniche di rimbalzo per il cross eur/usd che riaggancia la soglia degli 1,19 dollari dopo che il dato odierno sull’inflazione americana di marzo ridimensionato i timori di surriscaldamento dell’economia a stelle e strisce. La divisa unica prima del dato sull’andamento dei prezzi americano si muoveva in area 1,189 contro il dollaro, poi è tornato a riagganciare la soglia di 1,19 ed ora è sCambiato a 1,191 contro la divisa statunitense.Nei giorni scorsi, il presidente della Fed, Jerome Powell ha ribadito che l’aumento dell’inflazione quest’anno sarà probabilmente solo temporaneo e che la Banca centrale, che continuerà a sostenere l’economia finché sarà necessario, si attende una crescita dell’economia “molto forte” nella seconda metà dell’anno. Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Prove tecniche di rimbalzo per il cross eur/usd che riaggancia la soglia degli 1,19dopo che il dato odierno sull’inflazione americana di marzo ridimensionato i timori di surriscaldamento dell’economia a stelle e strisce. La divisa unica prima del dato sull’andamento dei prezzi americano si muoveva in area 1,189 contro il dollaro, poi èto a riagganciare la soglia di 1,19 ed ora è sato a 1,191 contro la divisa statunitense.Nei giorni scorsi, il presidente della Fed, Jerome Powell ha ribadito che l’aumento dell’inflazione quest’anno sarà probabilmente solo temporaneo e che la Banca centrale, che continuerà a sostenere l’economia finché sarà necessario, si attende una crescita dell’economia “molto forte” nella seconda metà dell’anno.

