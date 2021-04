Cagliari, il Sindaco Truzzu: «Non c’è spirito e non c’è voglia» (Di martedì 13 aprile 2021) Il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu ha parlato del poco carattere della squadra rossoblù in vista della corsa salvezza Il Cagliari, ormai, non è diventato soltanto un argomento su cui discutere tra addetti ai lavori, tifosi ma inizia a occupare anche quelli che sono gli ambienti più importanti della città perché come recita lo slogan «Una terra, un popolo, una squadra». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Cagliari SU Cagliari NEWS 24 Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di oggi anche il Sindaco della città sarda Paolo Truzzu interviene per commentare l’andamento della stagione del Cagliari, concentrandosi soprattutto su ciò che manca al gruppo guidato da Leonardo Semplici: «Manca la voglia di sbucciarsi le ginocchia, non si ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) IldiPaoloha parlato del poco carattere della squadra rossoblù in vista della corsa salvezza Il, ormai, non è diventato soltanto un argomento su cui discutere tra addetti ai lavori, tifosi ma inizia a occupare anche quelli che sono gli ambienti più importanti della città perché come recita lo slogan «Una terra, un popolo, una squadra». LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport di oggi anche ildella città sarda Paolointerviene per commentare l’andamento della stagione del, concentrandosi soprattutto su ciò che manca al gruppo guidato da Leonardo Semplici: «Manca ladi sbucciarsi le ginocchia, non si ...

