Apprensione in Francia | rapita bimba di 8 anni

Leggi su cityroma

(Di martedì 13 aprile 2021): laè stata prelevata da tre uomini mentre era dalla nonna Allerta inper il rapimento di unadi otto, prelevata da tre uomini mentre era dalla nonna a Les Poulie’res (Vosgi). Il dispositivo di allerta per i rapimenti, con la diramazione di tutti i dati riguardanti la, e’ stato attivato per “Mia Montemaggi, occhi castani, capelli castani lunghi con frangia”,da tre uomini che il dispositivo descrive come “di tipo europeo, due di eta’ compresa tra 25 e 35e un terzo di eta’ compresa tra 45 e 50 “. L'articolo proviene da City Roma News.