Amici 20 | ospite d’eccezione dalla Rai | alunni sorpresi

(Di martedì 13 aprile 2021) Unad20 arriva direttamenteRai per un compito speciale all’interno del talent show Stando a quanto riportato da TvBlog, sembrerebbe che questa settimana, all’interno del programma ci sarà unspeciale: Raimondo Todaro. Oltre ad avere un ruolo fondamentale per glidella scuola, il ballerino è generalmente sui canali L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Amici ospite

Dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip, la contessa è statadi Paolo Bonolis nella puntata ... Che cambia tutto ad20. La decisione di Mediaset ha sorpreso tutti Pubblicato il 13 - 04 - ...Venerdì 16 aprile andrà in onda lo show di Pio e Amedeo , ovvero Felicissima Sera , in prima serata su Canale 5. Il duo comico,delle prime puntate del Serale didi Maria de Filippi, aveva più volte lanciato tale annuncio, e dichiarando la presenza anche della conduttrice del talent. Ebbene, manca sempre meno, e ...Un ospite d'eccezione ad Amici 20 arriva direttamente dalla Rai per un compito speciale all'interno del talent show ...Tanti ospiti nel salotto più longevo della tv italiana. Sul palco reduci dal Grande Fratello Vip, dove hanno fatto nascere la loro amicizia Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. I due amici duetteranno ...