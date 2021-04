Air France-KLM in ribasso su aumento di capitale (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Air France-Klm registra una flessione del 2,26%, che rispetto alla vigilia si attesta a 5,194 (era scesa a un minimo di 5,068). Questa mattina la holding franco-olandese ha annunciato un aumento di capitale da 988 milioni di euro (che potrebbe arrivare a 1,036 miliardi se la domanda fosse sufficiente per esercitare un’opzione). L’aumento di capitale a 4,84 euro per azione (uno sconto dell’8,85% sul prezzo di chiusura di lunedì) rientra nel piano di ricapitalizzazione da 4 miliardi di euro approvato settimana scorsa dal CdA della società e dalla Commissione europea. Lo stato Francese coprirà fino a due terzi dell’aumento di capitale, a cui parteciperà anche China Eastern Airlines: ieri Air France-KLM ha dichiarato che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Air-Klm registra una flessione del 2,26%, che rispetto alla vigilia si attesta a 5,194 (era scesa a un minimo di 5,068). Questa mattina la holding franco-olandese ha annunciato undida 988 milioni di euro (che potrebbe arrivare a 1,036 miliardi se la domanda fosse sufficiente per esercitare un’opzione). L’dia 4,84 euro per azione (uno sconto dell’8,85% sul prezzo di chiusura di lunedì) rientra nel piano di ricapitalizzazione da 4 miliardi di euro approvato settimana scorsa dal CdA della società e dalla Commissione europea. Lo statose coprirà fino a due terzi dell’di, a cui parteciperà anche China Eastern Airlines: ieri Air-KLM ha dichiarato che ...

Advertising

soteros1 : RT @MauroDelCorno: L' #Alitalia che vuole Commissione Ue nasce morta. Un modo sicuro per buttare via 3 mld di euro (nostri, non europei) o… - VaniaDelli : RT @fenice_risorta: Sono anni che Alitalia sta in #comairreversibile ?????? - ManolaCavallaro : RT @FitCisl: .@salvopellecchia all' @Agenzia_Italia parla di Unione europea e @Alitalia : La compagnia era in amministrazione straordinaria… - mi47as13 : La situazione di Alitalia è differente da quella di Air France e Lufthansa, dice la Ue - fenice_risorta : Sono anni che Alitalia sta in #comairreversibile ?????? -