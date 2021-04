Viabilità Roma Regione Lazio del 12-04-2021 ore 19:45 (Di lunedì 12 aprile 2021) Viabilità DEL 12 APRILE 2021 ORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA. RESTA CHIUSA LA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI, CHE PROVOCA CODE TRA VIA VALLELATA E VIA APRILIANA IN DIREZIONE Roma. USCITA OBBLIGATORIA IN VIA APRILIANA. SULLA TANGENZIALE SI STA ANCORA IN CODA TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA CIRCONVALLazioNE SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CODE SULLA SULLA VIA DEL MARE TRA PAVONA E SANTA PALOMBA NEI DUE SENSI DI MARCIA; INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021)DEL 12 APRILEORE 19:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E APPIA. RESTA CHIUSA LA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI, CHE PROVOCA CODE TRA VIA VALLELATA E VIA APRILIANA IN DIREZIONE. USCITA OBBLIGATORIA IN VIA APRILIANA. SULLA TANGENZIALE SI STA ANCORA IN CODA TRA VIA DEL FORO ITALICO E LA CIRCONVALNE SALARIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; CODE SULLA SULLA VIA DEL MARE TRA PAVONA E SANTA PALOMBA NEI DUE SENSI DI MARCIA; INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN ...

Advertising

romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via Tiburtina - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via della Pineta Sacchetti, tra via Trionfale e via Mattia Battistini - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Trionfale, tra piazza di Monte Gaudio e via di Casal del Marmo-Ottavia - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sul Gra tra uscite Centrale del Latte e Appia e tra Pontina e Romanina - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a via di Torrevecchia, tra via di Boccea e largo Millesimo. -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Lotti C Nicosia - A19 - SS 192 della Nord - Sud, presentato a Enna il progetto di fattibilità da 820 milioni di euro Tra i diversi argomenti riguardanti la viabilità della provincia di Enna si è fatto il punto in ... " Ho preso un impegno con il territorio sin dal primo momento in cui sono arrivato a Roma quale vice ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 12 - 04 - 2021 ore 19:15 VIABILITÀ DEL 12 APRILE 2021 ORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA - ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera Tra i diversi argomenti riguardanti ladella provincia di Enna si è fatto il punto in ... " Ho preso un impegno con il territorio sin dal primo momento in cui sono arrivato aquale vice ...DEL 12 APRILE 2021 ORE 19:05 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE- ...