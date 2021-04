Veneto, studentessa bendata per l'interrogazione: indaga l'Ufficio scolastico (Di lunedì 12 aprile 2021) commenta Una studentessa di 15 anni di secondo liceo, interrogata in tedesco, durante la Dad, - come raccontano La Repubblica e Il Corriere del Veneto - , è forse fin troppo preparata e la sua ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 aprile 2021) commenta Unadi 15 anni di secondo liceo, interrogata in tedesco, durante la Dad, - come raccontano La Repubblica e Il Corriere del- , è forse fin troppo preparata e la sua ...

Advertising

Daniele57754302 : RT @MediasetTgcom24: Veneto, studentessa bendata per l'interrogazione: indaga l'Ufficio scolastico #dad - Uomodellastrad1 : RT @MediasetTgcom24: Veneto, studentessa bendata per l'interrogazione: indaga l'Ufficio scolastico #dad - anto_citriniti : La dad e la studentessa bendata, l'ufficio scolastico del Veneto apre un procedimento - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Veneto, studentessa bendata per l'interrogazione: indaga l'Ufficio scolastico #dad - MediasetTgcom24 : Veneto, studentessa bendata per l'interrogazione: indaga l'Ufficio scolastico #dad -