Traffico Roma del 12-04-2021 ore 13 | 30

(Di lunedì 12 aprile 2021) LuceverdeBen ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi aNord rallentamenti sulla Cassia all’altezza di via di Grottarossa a partire dal raccordo verso il centro da via dei Due Ponti Vercelli al raccordo sulla tratto Urbano dellaL’Aquila code da Portonaccio al bivio per la tangenziale sempre verso il centro città Rimaniamo in zona per segnalare rallentamenti per incidente in via di Portonaccio all’altezza di Largo Giovanni Pittaluga verso la Prenestina sulla tangenziale in direzione San Giovanni code dalla Tiburtina fino a San Lorenzo alla Gianicolense trattamenti per incidente in via della Nocetta all’altezza di Vicolo Silvestri anche a Fidene si rallenta per incidente in via altagnana all’altezza di via San Gennaro per i dettagli di queste e altre notizie che potete consultare il sito ...