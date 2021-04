Tennessee: sparatoria in un liceo. Diversi feriti, anche un agente. Un arresto (Di lunedì 12 aprile 2021) Una sparatoria alla Austin East High School di Knoxville, in Tennessee, avrebbe provocato Diversi feriti in un liceo. Lo riportano Diversi media americani. Cessato allarme nel liceo. Secondo i media locali una persona sarebbe stata arrestata. Un poliziotto è rimasto ferito: è l'agente addetto alla sicurezza della scuola L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 aprile 2021) Unaalla Austin East High School di Knoxville, in, avrebbe provocatoin un. Lo riportanomedia americani. Cessato allarme nel. Secondo i media locali una persona sarebbe stata arrestata. Un poliziotto è rimasto ferito: è l'addetto alla sicurezza della scuola L'articolo proviene da Firenze Post.

