Statali, Brunetta: «Smart working se migliora efficienza, altrimenti si torna in ufficio. Servono 150mila assunzioni l'anno» (Di lunedì 12 aprile 2021) Smart working nella Pubblica amministrazione? «Solo se migliorerà l'efficienza del lavoro e la soddisfazione del cliente, sennò si tornerà sul posto di lavoro».... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 12 aprile 2021)nella Pubblica amministrazione? «Solo se migliorerà l'del lavoro e la soddisfazione del cliente, sennò si tornerà sul posto di lavoro»....

Advertising

infoitinterno : Statali, Brunetta: «Smart working se migliora efficienza, altrimenti si torna in ufficio. Servono 150mila assunzion… - stampalibconsag : Statali, Brunetta: «Smart working se migliora efficienza, altrimenti si torna in ufficio. Servono 150mila assunzion… - Giovi77245259 : @VittorioBanti Ma...è sempre lo stesso Brunetta? - 40leoni : Statali, Brunetta: «Smart working se migliora efficienza, altrimenti si torna in ufficio» - diego4all : RT @boni_castellane: Ma non ho capito: Brunetta voleva a tutti i costi fare il ministro per dare gli aumenti agli statali e fare i concorsi… -