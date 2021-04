Somalia | Save the Children; sciami locuste | allarme carestia

Advertising

the Children ha lanciato l'allarme per la carestia in, colpita da sciami di locuste, condizioni meteorologiche estreme e precipitazioni al di sotto della media che porteranno milioni di ...... addirittura minori decapitati dai miliziani islamisti, come denunciato dathe Children nel ... Dall'altra, come peraltro già avvenuto in, utilizzeranno la formula dei cosiddetti 'raid in ...Save the Children ha lanciato l'allarme per la carestia in Somalia, colpita da sciami di locuste, condizioni meteorologiche estreme e precipitazioni al di sotto della media che porteranno milioni di p ...A causa dell’intensificarsi della siccità, le fonti d’acqua in Somalia si stanno prosciugando rapidamente e stanno lasciando il 70% delle famiglie in tutto il paese senza accesso all’acqua potabile. È ...