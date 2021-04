Softball Olimpiadi, calendario Tokyo 2021: programma, orari, tv, date (Di lunedì 12 aprile 2021) Si riparte da un’immagine: quella del Giappone vittorioso alle Olimpiadi di Pechino 2008. Da allora, infatti, il Softball mancava dal programma a cinque cerchi, per ritornarvi in questa edizione di Tokyo all’interno di un autentico tira e molla per cercare di avere una stabilità. 17 partite: tante ne serviranno per designare la prossima formazione detentrice del titolo olimpico. L’inaugurazione è affidata al Giappone, con l’Italia che inizierà subito con gli Stati Uniti che hanno in mano il trono mondiale. Il girone è unico, a sei squadre, con le prime due che avranno accesso alla finale per il primo e il secondo posto e le seconde due che potranno invece giocare per il terzo e il quarto, ed è questo l’obiettivo realistico azzurro, nella speranza di poter dare fastidio alle grandi potenze di questa disciplina. Di ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) Si riparte da un’immagine: quella del Giappone vittorioso alledi Pechino 2008. Da allora, infatti, ilmancava dala cinque cerchi, per ritornarvi in questa edizione diall’interno di un autentico tira e molla per cercare di avere una stabilità. 17 partite: tante ne serviranno per designare la prossima formazione detentrice del titolo olimpico. L’inaugurazione è affidata al Giappone, con l’Italia che inizierà subito con gli Stati Uniti che hanno in mano il trono mondiale. Il girone è unico, a sei squadre, con le prime due che avranno accesso alla finale per il primo e il secondo posto e le seconde due che potranno invece giocare per il terzo e il quarto, ed è questo l’obiettivo realistico azzurro, nella speranza di poter dare fastidio alle grandi potenze di questa disciplina. Di ...

