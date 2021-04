Sicit | ricavi crescono a doppia cifra nel primo trimestre 2021

(Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Iconsolidati diGroup nel(1° gennaio – 31 marzo) registrano un incremento complessivo di oltre 2,3 milioni, confrontati con l’analogo periodo dell’esercizio 2020, raggiungendo 22 milioni di euro (+11,9%),significativamente tutte le principali aree geografiche: Europa (inclusa Italia) a 126 milioni (12,1 mln nel2020, +3,8%); Asia-Pacific a 5,7 mln (4,5 milioni, +28,9%); Americas a 1,74 milioni (1,69 milioni, +2,9%); il mercato minore del MiddleEast e Africa, a 0,9 milioni (0,4 milioni, +92,5%).Massimo Neresini, CEO diGroup, ha commentato: “Ilè partito molto bene, in continuità con un anno eccellente, come quello appena passato, ...

Advertising

VeneziePost : Sicit Group comunica i risultati del primo trimeste 2021. #Ricavi consolidati a quota 22 mln, in aumento dell’11,9%… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicit ricavi

Il Messaggero

consolidati diGroup nel primo trimestre 2021 (1° gennaio - 31 marzo) registrano un incremento complessivo di oltre 2,3 milioni, confrontati con l'analogo periodo dell'esercizio 2020, ...... Bilancio Reply - CDA: Bilancio Retelit - CDA: Bilancio Servizi Italia - CDA: BilancioGroup -... Bilancio Unieuro - CDA: Approvazione deipreliminari al 28 febbraio 2021 Unipol - CDA: ...(Teleborsa) - I ricavi consolidati di Sicit Group nel primo trimestre 2021 (1° gennaio - 31 marzo) registrano un incremento complessivo di oltre 2,3 milioni, confrontati con l’analogo periodo ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 12 apr - Ricavi consolidati del primo trimestre a 22 mln euro (+11,9%)? per Sicit Group, quotata al segmento Start dell'Mta Italia. In significativa crescita s ...