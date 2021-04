Se il Napoli vincesse tutte le partite, sarebbe aritmeticamente in Champions (Di lunedì 12 aprile 2021) Contrariamente a quanto affermato da alcuni osservatori ed analisti, il Napoli è ancora pienamente padrone del proprio destino per quanto riguarda la qualificazione alla Champions League. Infatti, nonostante la sconfitta a Torino, gli incroci del mini-torneo a 3 tra Milan, Juventus e Atalanta fanno sì che gli azzurri, vincendo tutte le otto restanti partite, possano aritmeticamente qualificarsi tra le prime quattro della Serie A. Naturalmente si tratta di pura teoria, l’ipotesi è che tutte le quattro squadre tra il secondo ed il quinto posto vincano sempre, al netto degli scontri diretti rimanenti tra di loro, scontri da conteggiare a parte. In quel caso il Napoli potrebbe non guardare i risultati delle altre tre contendenti, qualificandosi in ogni caso. Ecco in basso ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 aprile 2021) Contrariamente a quanto affermato da alcuni osservatori ed analisti, ilè ancora pienamente padrone del proprio destino per quanto riguarda la qualificazione allaLeague. Infatti, nonostante la sconfitta a Torino, gli incroci del mini-torneo a 3 tra Milan, Juventus e Atalanta fanno sì che gli azzurri, vincendole otto restanti, possanoqualificarsi tra le prime quattro della Serie A. Naturalmente si tratta di pura teoria, l’ipotesi è chele quattro squadre tra il secondo ed il quinto posto vincano sempre, al netto degli scontri diretti rimanenti tra di loro, scontri da conteggiare a parte. In quel caso ilpotrebbe non guardare i risultati delle altre tre contendenti, qualificandosi in ogni caso. Ecco in basso ...

