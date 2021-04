Raggi vergogna: scambia l’Arena di Nimes per Colosseo. Gasparri: «Non si faccia vedere in giro» (Di lunedì 12 aprile 2021) No, con il Colosseo non si può. “Virginia Raggi dopo 5 anni da sindaco, scambia l’Arena di Nimes per Colosseo. Solo per questo dovrebbe dimettersi e non farsi vedere più in giro. vergogna e sconcerto”: è il tweet di Maurizio Gasparri attonito di fronte alla figuraccia mondiale sulla quale non sono ancora sopite le critiche. “Che la sindaca grillina non conoscesse le periferie romane era da tempo chiaro a tutti i cittadini, visto come le ha ridotte dopo i 5 anni di pessima amministrazione. Ma che addirittura scambiasse l’Anfiteatro Flavio con l’Arena di Nimes è una figuraccia storica”, incalza Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio. In cinque anni di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 aprile 2021) No, con ilnon si può. “Virginiadopo 5 anni da sindaco,diper. Solo per questo dovrebbe dimettersi e non farsipiù ine sconcerto”: è il tweet di Maurizioattonito di fronte alla figuraccia mondiale sulla quale non sono ancora sopite le critiche. “Che la sindaca grillina non conoscesse le periferie romane era da tempo chiaro a tutti i cittadini, visto come le ha ridotte dopo i 5 anni di pessima amministrazione. Ma che addiritturasse l’Anfiteatro Flavio condiè una figuraccia storica”, incalza Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio. In cinque anni di ...

