Potenza, Bardi annuncia vaccini senza prenotazione per 3 giorni: caos e centinaia di persone ammassate in coda davanti all’hub (Di lunedì 12 aprile 2021) In Basilicata è caos vaccini dopo che il presidente della Regione, Vito Bardi, ha annunciato che le inoculazioni sarebbero state “libere”, cioè senza prenotazioni, per tre giorni per coloro che hanno un’età tra i 60 e i 79 anni. centinaia di persone si sono messe in fila fin dalle prime ore di lunedì mattina nei centri vaccinali nei pressi degli ospedali di Potenza e Matera. In particolare, fuori dall’ospedale San Carlo del capoluogo, le persone hanno atteso davanti alle tende donate dal Qatar, chiedendo lumi sull’attesa. La presenza di tante persone davanti alle strutture donate all’Italia dal Qatar – destinate proprio alle vaccinazioni – ha provocato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) In Basilicata èdopo che il presidente della Regione, Vito, hato che le inoculazioni sarebbero state “libere”, cioèprenotazioni, per treper coloro che hanno un’età tra i 60 e i 79 anni.disi sono messe in fila fin dalle prime ore di lunedì mattina nei centri vaccinali nei pressi degli ospedali die Matera. In particolare, fuori dall’ospedale San Carlo del capoluogo, lehanno attesoalle tende donate dal Qatar, chiedendo lumi sull’attesa. La predi tantealle strutture donate all’Italia dal Qatar – destinate proprio alle vaccinazioni – ha provocato ...

