Porto | Conceicao | «Siamo uomini e vogliamo dare risposte»

(Di lunedì 12 aprile 2021) Sergio, allenatore del, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Chelsea Sergio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Chelsea. Le sue dichiarazioni. «Ci sono molti momenti della stagione che possono essere di esempio. Abbiamo una convinzione, che ci viene dal lavoro che facciamo.fiduciosi, lo sappiamo. è un avversario difficile ma noiqui per. In più di 40 partite in questa stagione abbiamo sempre giocato come una vera squadra., abbiamo avuto momenti buoni e meno buoni, ma questo fa parte della vita». L'articolo proviene da Calcio News 24.

... per cui, anche per disegnare le probabili formazioni di Chelsea, sarà necessaria una certa ... LE SCELTE DISpazio al 4 - 4 - 2 per Conceiçao dove, come abbiamo detto prima, troveremo ...A lle 21 scendono in campo Chelsea e. Si parte dal 2 - 0 dell'andata in favore della ... Dall'altra parte troviamo la squadra d i Sergioche, in campionato, è reduce dalla vittoria ...Il 13 aprile 2021 sia Chelsea – Porto sia PSG – Bayern Monaco saranno trasmesse ... Dall’altra parte troviamo la squadra di Sergio Conceicao che, in campionato, è reduce dalla vittoria esterna contro ...Il Chelsea sfida il Porto nel ritorno dei quarti di finale di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.