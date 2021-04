Perché sui vaccini l'Europa e l'Italia hanno fallito (Di lunedì 12 aprile 2021) Ieri la Commissione è andata all'attacco di AstraZeneca per le consegne mancate delle fiale. Ma gli errori dell'Europa nella trattativa sui vaccini sono sotto gli occhi di tutti. Così come quelli di ... Leggi su today (Di lunedì 12 aprile 2021) Ieri la Commissione è andata all'attacco di AstraZeneca per le consegne mancate delle fiale. Ma gli errori dell'nella trattativa suisono sotto gli occhi di tutti. Così come quelli di ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché sui La settimana decisiva per i vaccini: arriva Johnson & Johnson e Pfizer promette consegne anticipate Il Lazio domani apre le prenotazioni per chi ha 60 - 61 anni, mentre la Lombardia accelera sui 75 ... qual è il rapporto rischi - benefici? La Gran Bretagna lo sconsiglia agli under 30: ecco perché "...

Vaccini: da Pfizer a Moderna, ecco le pagelle. La Cina: "I nostri un flop" In futuro anche Sputnik V? "Perché sia somministrabile " chiarisce Garattini " è necessario che la ... Gli studi sui vaccini anti - Covid non sono facilmente comparabili. Sono avvenuti in fasi distinte ...

Michel: «Dispiaciuto per l'incidente di Ankara, mi toglie il sonno»