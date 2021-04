Pascale difende il ddl Zan e si scontra con il forzista Malan | Berlusconi ripudia l' odio

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 12 aprile 2021) “Sul serio non prova imbarazzo a pensarla così? Ma lei sa in che partito è iscritto? La ricorda la ‘Carta dei valori’? Io sì, e sui diritti umani Forza Italia ha sempre lasciato il libero arbitrio, libertà di coscienza sul voto”. Così sui social è sbottata Francesca, ex compagna di Silvio, quando ha letto le critiche al ddl Zan del senatore azzurro Lucio. Ad accendere il dibattito che ha provocato il botta e risposta tra l’ex fidanzata del Cav e il parlamentare, il post su Instagram di un utente, Nicola Tengattini, che si è detto “orgoglioso del fatto che molti esponenti di Fi si siano schierati a favore” del provvedimento contro l’omotransfobia ribattezzato ‘legge Zan’ dal cognome del relatore Alessandro Zan, deputato del Pd. Da qui l’appello bipartisan affinchè “tutte le forze ...