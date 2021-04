Navalny 'minacciato di alimentazione forzata' (Di lunedì 12 aprile 2021) L'oppositore russo in carcere Alexei Navalny, in sciopero della fame, è stato trasferito dall'infermeria della colonia penale IK - 2 di Pokrov in una cella e "ogni giorno l'amministrazione minaccia di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) L'oppositore russo in carcere Alexei, in sciopero della fame, è stato trasferito dall'infermeria della colonia penale IK - 2 di Pokrov in una cella e "ogni giorno l'amministrazione minaccia di ...

Ultime Notizie dalla rete : Navalny minacciato Navalny e il digiuno in cella: dimagrito di 15 chili, ora minacciano di alimentarlo in modo forzato ...per le condizioni di salute di Navalny. L'oppositore russo dal 31 marzo in sciopero della fame è stato trasferito dall'infermeria del carcere in cella, dove - si apprende ora - viene minacciato ogni ...

Navalny 'minacciato di alimentazione forzata' Il 6 aprile, la legale del dissidente, Olga Mikhailova, aveva fatto sapere che Navalny aveva perso 13 chili dietro le sbarre, di cui otto ancor prima di iniziare il digiuno. Navalny ha annunciato lo ...

