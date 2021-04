Navalny 'minacciato di alimentazione forzata' (Di lunedì 12 aprile 2021) L'oppositore russo in carcere Alexei Navalny, in sciopero della fame, è stato trasferito dall'infermeria della colonia penale IK - 2 di Pokrov in una cella e "ogni giorno l'amministrazione minaccia di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 12 aprile 2021) L'oppositore russo in carcere Alexei, in sciopero della fame, è stato trasferito dall'infermeria della colonia penale IK - 2 di Pokrov in una cella e "ogni giorno l'amministrazione minaccia di ...

Advertising

Corriere : Navalny, il digiuno in cella e 15 chili in meno: minacciato di alimentazione forzata - Agenzia_Ansa : Russia Navalny 'minacciato di alimentazione forzata' #ANSA - fisco24_info : Navalny 'minacciato di alimentazione forzata': L'oppositore russo 'è in sciopero della fame ed è stato trasferito… - fisco24_info : Navalny 'minacciato di alimentazione forzata': In sciopero della fame, trasferito dall'infermeria in cella - Italia_Notizie : Navalny e il digiuno in cella: dimagrito di 15 chili, ora minacciano di alimentarlo in modo forzato -

Ultime Notizie dalla rete : Navalny minacciato Navalny 'minacciato di alimentazione forzata' L'oppositore russo in carcere Alexei Navalny, in sciopero della fame, è stato trasferito dall'infermeria della colonia penale IK - 2 di Pokrov in una cella e "ogni giorno l'amministrazione minaccia di iniziare l'alimentazione forzata": ...

Navalny e il digiuno in cella: dimagrito di 15 chili, ora minacciano di alimentarlo in modo forzato ...per le condizioni di salute di Navalny. L'oppositore russo dal 31 marzo in sciopero della fame è stato trasferito dall'infermeria del carcere in cella, dove - si apprende ora - viene minacciato ogni ...

Navalny 'minacciato di alimentazione forzata' - Mondo Agenzia ANSA Navalny e il digiuno in cella: dimagrito di 15 chili, ora minacciano di alimentarlo in modo forzato Il trattamento è considerato una forma di tortura, che si aggiungerebbe alle altre già denunciate dall’oppositore di Putin a iniziare dalla privazione di sonno. Ha perso 15 chili ...

Navalny 'minacciato di alimentazione forzata' (ANSA) - MOSCA, 12 APR - L'oppositore russo in carcere Alexei Navalny, in sciopero della fame, è stato trasferito dall'infermeria della colonia penale IK-2 di Pokrov in una cella e "ogni giorno ...

L'oppositore russo in carcere Alexei, in sciopero della fame, è stato trasferito dall'infermeria della colonia penale IK - 2 di Pokrov in una cella e "ogni giorno l'amministrazione minaccia di iniziare l'alimentazione forzata": ......per le condizioni di salute di. L'oppositore russo dal 31 marzo in sciopero della fame è stato trasferito dall'infermeria del carcere in cella, dove - si apprende ora - vieneogni ...Il trattamento è considerato una forma di tortura, che si aggiungerebbe alle altre già denunciate dall’oppositore di Putin a iniziare dalla privazione di sonno. Ha perso 15 chili ...(ANSA) - MOSCA, 12 APR - L'oppositore russo in carcere Alexei Navalny, in sciopero della fame, è stato trasferito dall'infermeria della colonia penale IK-2 di Pokrov in una cella e "ogni giorno ...