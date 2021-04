Musetti-Karatsev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2021 (Di lunedì 12 aprile 2021) Lorenzo Musetti sfida Aslan Karatsev oggi al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2021. Il toscano debutta sulla terra rossa del Principato dopo aver raggiunto i quarti di finale a Cagliari, cedendo al serbo Laslo Djere, poi capace di raggiungere la finale persa con Lorenzo Sonego. Il sorteggio non è stato dei più benevoli: Musetti sfida uno dei giocatori più in forma della stagione. LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La contesa è in programma nella giornata odierna, lunedì 12 aprile, a partire dalle ore 11.00. La copertura televisiva del torneo maschile di Montecarlo sarà affidata a Sky Sport, che ne detiene i diritti e lo trasmetterà in diretta ed in esclusiva su due canali. Sky Sport Uno e ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 aprile 2021) Lorenzosfida Aslanal primo turno deldi. Il toscano debutta sulla terra rossa del Principato dopo aver raggiunto i quarti di finale a Cagliari, cedendo al serbo Laslo Djere, poi capace di raggiungere la finale persa con Lorenzo Sonego. Il sorteggio non è stato dei più benevoli:sfida uno dei giocatori più in forma della stagione. LA PROGRAMMAZIONE DEL TORNEO IL MONTEPREMI DEL TORNEO La contesa è in programma nella giornata odierna, lunedì 12 aprile, a partire dalle ore 11.00. La copertura televisiva del torneo maschile disarà affidata a Sky Sport, che ne detiene i diritti e lo trasmetterà ined in esclusiva su due canali. Sky Sport Uno e ...

