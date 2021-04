Monreale | accordo Comune-Sindacati su progressioni economiche dei Comunali

Leggi su monrealelive

(Di lunedì 12 aprile 2021)– E’ stata sottoscritta questa mattina nei locali di Villa Savoia l’intesa fra l’amministrazione comunale e i rappresentanti sindacali sulle modalità relative all’attribuzione delleda riconoscere al personale per l’anno 2020. “Tutti i soggetti presenti al tavolo delle trattative – dichiara Nicola Giacopelli, segretario aziendale della Cisl-Funzione Pubblica – si sono ritrovati d’sulla proposta che ho presentato nelle scorse settimane unitamente al collega Russo della Cgil. L’intesa raggiunta è sicuramente vantaggiosa per i lavoratori dell’ente, in quanto sarà possibile sostanzialmente raddoppiare il numero di dipendenti che possono usufruire della progressione economica. Va detto che nel portare avanti la nostra iniziativa abbiamo riscontrato una grande disponibilità da parte ...