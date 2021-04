Michelle Hunziker: “Goffredo per me è parte della famiglia” (Di lunedì 12 aprile 2021) Con un post su Instagram, Michelle Hunziker parla della storia d’amore della figlia Aurora e dichiara di essere felice per la figlia Da giorni Aurora Ramazzotti è oggetto di polemiche e di dialogo per le sue dichiarazioni sul fenomeno del cat calling. La giovane presentatrice ha creato dibattito riportando al centro un modo di fare di cui moltissime donne ogni giorno sono vittime. Tra il rapporto con i fan che mantiene su Instagram tra ironia e condivisione di momenti con i gatti o la trattazione di argomenti spesso sottovalutati e tabù e il nuovo ruolo di inviata de Le Iene, Aurora Ramazzotti è di certo una risorsa della nuova generazione di talenti ai quali affidare un programma o un nuovo progetto. A parlare di Aurora Ramazzotti, oggi ci pensa Michelle Hunziker, la ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Con un post su Instagram,parlastoria d’amorefiglia Aurora e dichiara di essere felice per la figlia Da giorni Aurora Ramazzotti è oggetto di polemiche e di dialogo per le sue dichiarazioni sul fenomeno del cat calling. La giovane presentatrice ha creato dibattito riportando al centro un modo di fare di cui moltissime donne ogni giorno sono vittime. Tra il rapporto con i fan che mantiene su Instagram tra ironia e condivisione di momenti con i gatti o la trattazione di argomenti spesso sottovalutati e tabù e il nuovo ruolo di inviata de Le Iene, Aurora Ramazzotti è di certo una risorsanuova generazione di talenti ai quali affidare un programma o un nuovo progetto. A parlare di Aurora Ramazzotti, oggi ci pensa, la ...

