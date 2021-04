Maltempo | disagi per frana sulla Ludovica

(Di lunedì 12 aprile 2021) di simone pierottial trafficostrada, interrotta a causa di unaall'altezza dei laghetti in località La Macchia, proseguendo dalla rotatoria di Valdottavo in direzione ...

di simone pierottial traffico sulla strada Ludovica, interrotta a causa di una frana all'altezza dei laghetti in località La Macchia, proseguendo dalla rotatoria di Valdottavo in direzione Lucca. Una buona ...Video " Rapallo, gli allagamenti di domenica in zona Avenaggia Rapallo, allagamenti in zona Avenaggi Frane sulle strade,in Val Fontanabuona A causa della pioggia la strada ...Non è solo la pioggia a cadere catinelle, ma anche i problemi e le immancabili polemiche annesse che investono il centro Covid al PalaSinico, la capiente struttura di Trissino che ospita uno dei punti ...Il Comune: «Invitiamo i cittadini alla massima prudenza». Pioggia e grandine sono cadute per 15 minuti, tanto è bastato ad allagare le vie ...