sole24ore : Londra, pub e ristoranti aperti: il «Manic Monday» vale un boom senza precedenti - DarioNardella : A #Londra hanno consentito la riapertura di ristoranti e pub che hanno spazi all’aperto senza pass vaccinale. Anche… - deca_hemmyblack : RT @BugattiCristian: A Londra aprono i pub. E noi qui alle prese con lentezza nelle vaccinazioni e mancanza di ristori. Chi viene con me a… - abollis : RT @sole24ore: Londra, pub e ristoranti aperti: il «Manic Monday» vale un boom senza precedenti - vittopoto : RT @sca_loredana: Da stasera a #Londra le “drinking zone” dei pub ritorneranno a vivere . Servizio all’interno dal 12 maggio ... Ma va ben… -

Ultime Notizie dalla rete : Londra pub

Dopo la neve, il "glorious weather" Lo Scarsdale è ritenuto, giustamente, uno deipiù belli di tutta, merito anche dei tavoli all'aperto sotto gli alberi e della vista sullo splendido ...Grande festa ae nel Regno Unito dopo la riapertura die ristoranti all'aperto a cominciare dalla mezzanotte di ieri dopo tre mesi di lockdown. Nonostante il freddo e il lutto per la morte del principe ...La riapertura dei negozi non essenziali. in Inghilterra, al termine del terzo confinamento da inizio pandemia, ha i contorni di una liberazione a Londra, per quanto parziale, per ...Il Kentish Belle, un pub con licenza notturna a Bexleyheath, sobborgo a Sudest di Londra, è rimasto aperto fino alle 3 di mattina e gli avventori hanno sollevato i boccali verso un cielo gelido e ...