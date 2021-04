L' Equipe | ' Messi vuole ritorno Neymar al Barcellona'

Advertising

sportli26181512 : '#Messi resta al #Barcellona e vuole il ritorno di #Neymar dal Psg': Secondo quanto riportato da L'Equipe, la Pulce… -

Ultime Notizie dalla rete : Equipe Messi

Agenzia ANSA

Mentre a Parigi si lavora alacremente al rinnovo di Neymar con il PSG, il quotidiano L'di oggi scrive che non soltanto il Barcellona ma Leoin persona "preme quasi ogni giorno" sul suo ex compagno di squadra brasiliano perché torni in Catalogna . Da quando Joan Laporta è ...Mentre a Parigi si lavora alacremente al rinnovo di Neymar con il PSG, il quotidiano L'di oggi scrive che non soltanto il Barcellona ma Leoin persona "preme quasi ogni giorno" sul suo ex compagno di squadra brasiliano perché torni in Catalogna. Da quando Joan Laporta è ...Mentre a Parigi si lavora alacremente al rinnovo di Neymar con il PSG, il quotidiano L'Equipe di oggi scrive che non soltanto il Barcellona ma Leo Messi in persona "preme quasi ogni giorno" sul suo ex ...(ANSA) - PARIGI, 12 APR - Mentre a Parigi si lavora alacremente al rinnovo di Neymar con il PSG, il quotidiano L'Equipe di oggi scrive che non soltanto il Barcellona ma Leo Messi in persona "preme ...