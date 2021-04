Le "isole Covid free" di Garavaglia non piacciono al leghista Fedriga (Di lunedì 12 aprile 2021) “isole free Covid? Si può fare ed è anche opportuno farlo perché se lo faranno gli altri e noi no, lo svantaggio diventerà enorme”. In un’intervista a La Stampa, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia sposa l’idea delle isole Covid free, un modello già adottato ad esempio dalla Grecia. Sul tema si consuma un nuovo braccio di ferro tra governo e regioni. A schierarsi sul fronte del No è il dem Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, che su Facebook scrive: “Mi auguro che il ministro del turismo Garavaglia rigetti immediatamente la proposta di ‘isole Covid free’. Non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre”. “Piuttosto – aggiunge Bonaccini - il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 aprile 2021) “? Si può fare ed è anche opportuno farlo perché se lo faranno gli altri e noi no, lo svantaggio diventerà enorme”. In un’intervista a La Stampa, il ministro del Turismo Massimosposa l’idea delle, un modello già adottato ad esempio dalla Grecia. Sul tema si consuma un nuovo braccio di ferro tra governo e regioni. A schierarsi sul fronte del No è il dem Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, che su Facebook scrive: “Mi auguro che il ministro del turismorigetti immediatamente la proposta di ‘’. Non possono esserci località turistiche privilegiate a discapito di altre”. “Piuttosto – aggiunge Bonaccini - il ...

Advertising

sbonaccini : Mi auguro il ministro del turismo Garavaglia rigetti la proposta di “isole covid free”. Non possono esserci localit… - Agenzia_Ansa : Bonaccini al ministro del Turismo Garavaglia: 'Dica no all'idea di isole Covid Free'. Il presidente dell'Emilia Rom… - repubblica : ?? Riaperture, polemica sul turismo. Il governatore dell'Emilia Romagna contro le isole Covid-free: 'No a localita'… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Turismo, Bonaccini: “Garavaglia dica no alle isole Covid free” - alerussello : Turismo, Bonaccini: «No alle isole Covid free» -