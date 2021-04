La Compagnia del Cigno 2: numero puntate, cast attori, location, repliche (Di lunedì 12 aprile 2021) Televisione Tutto ciò che c’è da sapere sulla seconda stagione della fiction dedicata al mondo della musica classica e alla vita in conservatorio Pubblicato su 11 Aprile 2021 La seconda stagione de La Compagnia del Cigno andrà in onda a partire da metà aprile del 2021. Quante puntate sono? La fiction di Rai Uno terrà Compagnia al pubblico per sei prime serate, per un totale di dodici episodi. Ma il numero di puntate non è l’unica curiosità da sapere, perché c’è tanto altro su cui curiosare prima e durante la fiction in onda. Tutto si concentra intorno a cast, trama, repliche e location de La Compagnia del Cigno 2. A proposito delle ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021) Televisione Tutto ciò che c’è da sapere sulla seconda stagione della fiction dedicata al mondo della musica classica e alla vita in conservatorio Pubblicato su 11 Aprile 2021 La seconda stagione de Ladelandrà in onda a partire da metà aprile del 2021. Quantesono? La fiction di Rai Uno terràal pubblico per sei prime serate, per un totale di dodici episodi. Ma ildinon è l’unica curiosità da sapere, perché c’è tanto altro su cui curiosare prima e durante la fiction in onda. Tutto si concentra intorno a, trama,de Ladel2. A proposito delle ...

