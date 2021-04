Isola dei Famosi, torna Elisa Isoardi ed è pronta per la sfida (Di lunedì 12 aprile 2021) Elisa Isoardi è prontissima a tornare ed è carica per la prossima sfida. Per l’ottavo appuntamento dell’Isola dei Famosi 2021, si prevedono scintille: la bella conduttrice televisiva, Vera Gemma e Miryea Stabile andranno a Playa Palapa. Nella nuova puntata ne vedremo delle belle, perché le donne sono pronte a sfidare i naufraghi. Il trio delle Amazzoni di Playa Esperanza è stato molto apprezzato: donne forti e coraggiose, che non temono nulla e che, anzi, non vedono l’ora di affrontare i naufraghi e di dar loro del filo da torcere. La ricompensa, dunque, sarà contesa tra i concorrenti in gara di Playa Palapa e il trio di Playa Esperanza. Sarà Massimiliano Rosolino a coordinare le nuove prove, per permettere ai concorrenti di poter ottenere dei vantaggi. Inoltre, in ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 aprile 2021)è prontissima are ed è carica per la prossima. Per l’ottavo appuntamento dell’dei2021, si prevedono scintille: la bella conduttrice televisiva, Vera Gemma e Miryea Stabile andranno a Playa Palapa. Nella nuova puntata ne vedremo delle belle, perché le donne sono pronte are i naufraghi. Il trio delle Amazzoni di Playa Esperanza è stato molto apprezzato: donne forti e coraggiose, che non temono nulla e che, anzi, non vedono l’ora di affrontare i naufraghi e di dar loro del filo da torcere. La ricompensa, dunque, sarà contesa tra i concorrenti in gara di Playa Palapa e il trio di Playa Esperanza. Sarà Massimiliano Rosolino a coordinare le nuove prove, per permettere ai concorrenti di poter ottenere dei vantaggi. Inoltre, in ...

