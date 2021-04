Imprese: Global RepTrak, Lego si conferma al primo posto per reputazione aziendale (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos/Labitalia) - Lego si conferma al primo posto per reputazione aziendale, grazie a un costante aumento del suo Reputation Score negli ultimi anni, secondo il Global RepTrak 100. Lo studio, realizzato da The RepTrak Company, la società leader mondiale nella misurazione e advisory sulla reputazione aziendale, e giunto ormai alla sua undicesima edizione, è realizzato utilizzando le più sofisticate analisi. Cambiano invece tutte le altre posizioni nella top 10 rispetto alla classifica dello scorso anno, a dimostrazione del fatto che la pandemia che ci ha colpito ha portato forti e decisi cambiamenti nelle attese che gli stakeholder hanno nei confronti delle aziende e, per poter ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos/Labitalia) -sialper, grazie a un costante aumento del suo Reputation Score negli ultimi anni, secondo il100. Lo studio, realizzato da TheCompany, la società leader mondiale nella misurazione e advisory sulla, e giunto ormai alla sua undicesima edizione, è realizzato utilizzando le più sofisticate analisi. Cambiano invece tutte le altre posizioni nella top 10 rispetto alla classifica dello scorso anno, a dimostrazione del fatto che la pandemia che ci ha colpito ha portato forti e decisi cambiamenti nelle attese che gli stakeholder hanno nei confronti delle aziende e, per poter ...

