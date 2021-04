Il veto su Tim e la lettera inedita contro Open Fiber: così la banda larga resta una chimera per l’Italia (Di lunedì 12 aprile 2021) Il governo Draghi cancella il piano di Conte: mai rete unica pubblica in mano alla vecchia Telecom con i francesi di Vivendi. Infratel (cioè il ministero dello Sviluppo) mette per iscritto i gravi ritardi. E Bolloré vuole lanciarsi sulla preda Sky Italia Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 12 aprile 2021) Il governo Draghi cancella il piano di Conte: mai rete unica pubblica in mano alla vecchia Telecom con i francesi di Vivendi. Infratel (cioè il ministero dello Sviluppo) mette per iscritto i gravi ritardi. E Bolloré vuole lanciarsi sulla preda Sky Italia

Advertising

jackfollasb : Il veto su Tim e la lettera inedita contro Open Fiber: così la banda larga resta una chimera per l’Italia… - birl633 : L'Espresso: Il veto su Tim e la lettera inedita contro Open Fiber: così la banda larga resta una chimera per l’Ital… - GNNK71 : L'Espresso: Il veto su Tim e la lettera inedita contro Open Fiber: così la banda larga resta una chimera per l’Ital… - proietta : RT @espressonline: ESCLUSIVO - Il veto su Tim e la lettera inedita contro Open Fiber: così la banda larga resta una chimera per l’Italia. D… - MariottiGiorgio : RT @espressonline: ESCLUSIVO - Il veto su Tim e la lettera inedita contro Open Fiber: così la banda larga resta una chimera per l’Italia. D… -

Ultime Notizie dalla rete : veto Tim DRAGHI vs ERDOGAN/ Il premier (con la sponda Usa) si candida a guidare l'Ue Ma allora che cosa giustifica una sortita così forte, la seconda in pochi mesi dopo il veto all'...ha potuto contare ai tempi della Bce sul rapporto privilegiato con la Fed e il ministro del Tesoro Tim ...

I dubbi su Macquarie e il suo potere di veto frenano la rete unica Sul tavolo c'è il nodo del controllo di OpenFiber , che dal 2015 sta posando la fibra ottica concorrente a Tim. Al momento questa società è controllata al 50% da Cdp e al 50% da Enel . Lo scorso ...

Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Telecom Il governo Draghi cancella il piano di Conte: mai rete unica pubblica in mano alla vecchia Telecom con i francesi di Vivendi. Infratel (cioè il ministero ...

Ma allora che cosa giustifica una sortita così forte, la seconda in pochi mesi dopo ilall'...ha potuto contare ai tempi della Bce sul rapporto privilegiato con la Fed e il ministro del Tesoro...Sul tavolo c'è il nodo del controllo di OpenFiber , che dal 2015 sta posando la fibra ottica concorrente a. Al momento questa società è controllata al 50% da Cdp e al 50% da Enel . Lo scorso ...Il governo Draghi cancella il piano di Conte: mai rete unica pubblica in mano alla vecchia Telecom con i francesi di Vivendi. Infratel (cioè il ministero ...