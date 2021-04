Il sondaggio politico di lunedì 12 aprile 2021 (Di lunedì 12 aprile 2021) Nel confronto tra governo Draghi e Conte la maggioranza non vede grandi differenze. Tra i singoli partiti, calano tutti quelli del centrodestra, salgono Pd e Cinquestelle Leggi su tg.la7 (Di lunedì 12 aprile 2021) Nel confronto tra governo Draghi e Conte la maggioranza non vede grandi differenze. Tra i singoli partiti, calano tutti quelli del centrodestra, salgono Pd e Cinquestelle

Ultime Notizie dalla rete : sondaggio politico Il sondaggio politico di lunedì 12 aprile 2021 Nel confronto tra governo Draghi e Conte la maggioranza non vede grandi differenze. Tra i singoli partiti, calano tutti quelli del centrodestra, salgono Pd e Cinquestelle

Al giudizio dei lettori Alliance Valdôtaine - Stella Alpina ... cari lettori di Aostacronaca.it, spetta a voi votando i 35 suddivisi per gruppo politico. Il più ... Concluse le eliminatore dei gruppi l'ultimo sondaggio della durata di 15 giorni riguarderà solo i ...

