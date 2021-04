Il Paradiso delle Signore 13 aprile: Marta scopre il tradimento di Vittorio (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Paradiso delle Signore, settimana dopo settimana, continua a trasmettere grandi amozioni ai telespettatori. Domani martedì 13 aprile su Rai Uno andrà in onda una nuova puntata, che si preannuncia ricca di colpi di scena. Le anticipazioni svelano che Marta scoprirà che Vittorio l’ha tradita con Beatrice. La bella Guarnieri verrà a conoscenza delle precarie condizioni in cui versa suo marito, ma sentendosi ferita, non riuscirà a trascorrere del tempo insieme a lui. All’interno del magazzino più lussuoso di Milano, a causa della scomparsa di alcuni abiti, si percepirà un aria surreale. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 13 aprile Nel corso della puntata de Il Paradiso ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 12 aprile 2021) Il, settimana dopo settimana, continua a trasmettere grandi amozioni ai telespettatori. Domani martedì 13su Rai Uno andrà in onda una nuova puntata, che si preannuncia ricca di colpi di scena. Le anticipazioni svelano chescoprirà chel’ha tradita con Beatrice. La bella Guarnieri verrà a conoscenzaprecarie condizioni in cui versa suo marito, ma sentendosi ferita, non riuscirà a trascorrere del tempo insieme a lui. All’interno del magazzino più lussuoso di Milano, a causa della scomparsa di alcuni abiti, si percepirà un aria surreale. Il, anticipazioni 13Nel corso della puntata de Il...

