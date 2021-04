Il caso dei Carabinieri di Piacenza è l’ennesimo abuso di potere da parte di un sistema malato (Di lunedì 12 aprile 2021) E’ il pomeriggio del 18 maggio 2009, tre ragazzi a bordo di una Citroen C3 passano di fronte l’università Cattolica di Piacenza. Uno di loro si sbraccia e fa un gestaccio “di liberazione”, uno di quei rituali che serve a “celebrare” la fine degli esami. Non sapevano che quello sarebbe stato invece l’inizio dell’orrore. Perché proprio in quella frazione i ragazzi incrociano una macchina dei Carabinieri che, forse pensando di essere loro i diretti destinatari, li raggiungono, li fermano e li fanno scendere dall’auto. Prima un pugno in faccia, poi “Levati testa di c…” dice un militare (Salvatore Cappellano), a Gianluca D’Alessio, uno dei giovani coinvolti, come riporta il Corriere della Sera: lo racconta lui stesso alla Guardia di finanza nelle indagini dei pm piacentini Matteo Centini e Antonio Colonna, coordinate dal procuratore Grazie Pradella. Dopo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) E’ il pomeriggio del 18 maggio 2009, tre ragazzi a bordo di una Citroen C3 passano di fronte l’università Cattolica di. Uno di loro si sbraccia e fa un gestaccio “di liberazione”, uno di quei rituali che serve a “celebrare” la fine degli esami. Non sapevano che quello sarebbe stato invece l’inizio dell’orrore. Perché proprio in quella frazione i ragazzi incrociano una macchina deiche, forse pensando di essere loro i diretti destinatari, li raggiungono, li fermano e li fanno scendere dall’auto. Prima un pugno in faccia, poi “Levati testa di c…” dice un militare (Salvatore Cappellano), a Gianluca D’Alessio, uno dei giovani coinvolti, come riporta il Corriere della Sera: lo racconta lui stesso alla Guardia di finanza nelle indagini dei pm piacentini Matteo Centini e Antonio Colonna, coordinate dal procuratore Grazie Pradella. Dopo ...

