Harry ricorda il principe Filippo: «Era solo mio nonno, maestro del barbecue, sfacciato fino alla fine» (Di lunedì 12 aprile 2021) A pochi minuti di distanza dall’omaggio, tenerissimo e privato, di William d’Inghilterra al principe Filippo, con un’inedita foto del primogenito George insieme al bisnonno appena scomparso, anche il fratello Harry, da poche ore rientrato a Londra dagli Stati Uniti, ha voluto ricordare il lato più privato e intimo del duca di Edimburgo, quello meno noto ai più, con una dedica pubblicata sul sito della Fondazione Archewell. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 aprile 2021) A pochi minuti di distanza dall’omaggio, tenerissimo e privato, di William d’Inghilterra al principe Filippo, con un’inedita foto del primogenito George insieme al bisnonno appena scomparso, anche il fratello Harry, da poche ore rientrato a Londra dagli Stati Uniti, ha voluto ricordare il lato più privato e intimo del duca di Edimburgo, quello meno noto ai più, con una dedica pubblicata sul sito della Fondazione Archewell.

Advertising

LIDAMUGNAI : RT @rtl1025: ?? 'He was my grandpa. E' stato mio nonno: maestro di barbecue, battutista leggendario e impertinente giusto fino alla fine'. E… - dena6978 : RT @rtl1025: ?? 'He was my grandpa. E' stato mio nonno: maestro di barbecue, battutista leggendario e impertinente giusto fino alla fine'. E… - rtl1025 : ?? 'He was my grandpa. E' stato mio nonno: maestro di barbecue, battutista leggendario e impertinente giusto fino al… - cjmimun : 'He was my grandpa. E' stato mio nonno: maestro di barbecue, battutista leggendario e impertinente giusto fino alla… - cristin71260493 : RT @harryishabit_: ad ogni voto vi mando una foto di harry che mi ricorda voi I vote #WatermelonSugar for #BestMusicVideo at the #iHeart… -