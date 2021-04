Harry già a Londra (senza Meghan Markle) per i funerali del principe Filippo (Di lunedì 12 aprile 2021) Pantalone chiaro, giacca d’ordinanza e mascherina nera. Harry d’Inghilterra è sbarcato a Londra per l’ultimo saluto al principe Filippo, scomparso tre giorni fa all’età di 99 anni. Come da protocollo anti-contagio, il duca di Sussex – arrivato a Heathrow dalla California – dovrà stare in isolamento cinque giorni in attesa appunto del funerale del nonno, che si svolgerà sabato 17 aprile nella tenuta di Windsor. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 aprile 2021) Pantalone chiaro, giacca d’ordinanza e mascherina nera. Harry d’Inghilterra è sbarcato a Londra per l’ultimo saluto al principe Filippo, scomparso tre giorni fa all’età di 99 anni. Come da protocollo anti-contagio, il duca di Sussex – arrivato a Heathrow dalla California – dovrà stare in isolamento cinque giorni in attesa appunto del funerale del nonno, che si svolgerà sabato 17 aprile nella tenuta di Windsor.

Ultime Notizie dalla rete : Harry già Harry torna nel Regno Unito ma senza Meghan incinta Harry è stato visto sbarcare all'aeroporto di Londra domenica pomeriggio da un volo proveniente da Los Angeles. Di Meghan Markle nessuna traccia. Quel che già era stato preannunciato trova conferma: ...

Già a Londra per il principe Harry: come verrà accolto Il principe Harry già a Londra (senza Meghan Markle) per i funerali di Filippo Il principe Harry è tornato a casa per i funerali di Filippo d'Inghilterra: è sbarcato a Londra, all'aeroporto di Heathrow nella ...

