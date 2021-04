(Di lunedì 12 aprile 2021) Una nuova collezionecontote indi. A lanciarla, insieme alla seconda edizione limitata dell’orologio solare, ènell’ambito del proprio impegno a favore della sostenibilità ambientale e per celebrare il Mese della Terra. Questi lanci sono il frutto dell’impegno cheha annunciato nel 2019 nell’ambito dell’iniziativa Make Time For Good, tuttora in corso, volta a contribuire al cambiamento nelle comunità di tutto il mondo attraverso materiali, prodotti e imballaggi ecosostenibili e mediante la riduzione del consumo di acqua e delle emissioni di gas serra. Con la collezione ditote Kier,è uno dei primi rivenditori ad aver lanciato ladivegana. ...

Advertising

lifestyleblogit : Fossil, nuove borse in pelle di cactus ecosostenibile - -

Ultime Notizie dalla rete : Fossil nuove

Adnkronos

... DeSmog,Fuel, climate change, Biden, Enbrige, Tar Sands Tre su quattro membri dei consigli ... Citi si sta muovendo per tappe forzate nella sua strategia di adattamento allerichieste ......del Piano energetico ambientale regionale e in coerenza con la strategia regionale "fuel ... diventando sempre più capillare sul territorio conforme di approvvigionamento come quella dei ...Fossil World Timer è il nuovo orologio a carica solare: bello e ricco di significato, si potrà acquistare a partire dal 22 aprile. Fossil World Timer è il nuovo orologio a carica solare, che la ...L’aumento della produzione rinnovabile nell’Ue è stato notevolmente aiutato, si legge nella nota, da 29 GW di nuova capacità eolica e solare entrata in esercizio lo scorso anno, in linea con i livelli ...