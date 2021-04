Flotte elettriche - ABB e Amazon AWS si alleano per una soluzione in cloud (Di lunedì 12 aprile 2021) Una soluzione digitale basata sul cloud per la gestione in tempo reale della flotta di veicoli elettrici grazie alla collaborazione tra ABB e Amazon Web Services (AWS). Una partnership che cerca di sfruttare l'esperienza di ABB nella gestione dell'energia, nella tecnologia di ricarica e nelle soluzioni di e-mobility con quella del colosso tecnologica di Seattle, in una piattaforma che integra i dati delle Flotte aziendali con le informazioni sui punti di ricarica elettrica. L'implementazione della soluzione, prevista per la seconda metà del 2021, darà l'ennesima spinta all'uso efficiente dei veicoli aziendali elettrificati. "Questa nuova soluzione rivoluzionerà il mondo della mobilità elettrica, integrando hardware e software EV in un unico ecosistema per fornire un'esperienza utente ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 12 aprile 2021) Unadigitale basata sulper la gestione in tempo reale della flotta di veicoli elettrici grazie alla collaborazione tra ABB eWeb Services (AWS). Una partnership che cerca di sfruttare l'esperienza di ABB nella gestione dell'energia, nella tecnologia di ricarica e nelle soluzioni di e-mobility con quella del colosso tecnologica di Seattle, in una piattaforma che integra i dati delleaziendali con le informazioni sui punti di ricarica elettrica. L'implementazione della, prevista per la seconda metà del 2021, darà l'ennesima spinta all'uso efficiente dei veicoli aziendali elettrificati. "Questa nuovarivoluzionerà il mondo della mobilità elettrica, integrando hardware e software EV in un unico ecosistema per fornire un'esperienza utente ...

