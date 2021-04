Ecuador | Guillermo Lasso vince le elezioni presidenziali

(Di lunedì 12 aprile 2021) Svolta a destra in. Il candidato conservatoreè stato eletto presidente domenica 11 aprile: ha sconfitto il giovane economista Andrés Arauz, vicino all'ex leader socialista ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecuador Guillermo

Svolta a destra in Ecuador. Il candidato conservatore Guillermo Lasso è stato eletto presidente domenica 11 aprile: ha sconfitto il giovane economista Andrés Arauz, vicino all'ex leader socialista Rafael Correa. Lasso è il nuovo presidente dell'Ecuador e questa è una buona notizia per le obbligazioni di stato. Con il 52,5% ottenuto al ballottaggio di ieri ha battuto il candidato progressista Andrés Arauz.