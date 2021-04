Dwayne Johnson presidente: l’attore di Fast & Furious si candida? (Di lunedì 12 aprile 2021) Incredibile, ma vero, Dwayne Johnson, l’attore di Fast & Furious, qualora decidesse di candidarsi come presidente, sarebbe tra i favoriti. Dwayne Johnson, interprete di Fast & Furious (Getty Images)Il cinema ha sempre affascinato l’America. Tra il 1981 e il 1989 questo amore ha avuto la sua naturale deflagrazione nella nomina a presidente degli U.S.A. all’attore Ronald Reagan. Negli anni successivi altri volti noti dello spettacolo si sono candidati in posizioni di spicco. Probabilmente il più famoso è certamente Arnold Schwarzenegger, che ha ricoperto la prestigiosa carica di Governatore della California. ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 aprile 2021) Incredibile, ma vero,di, qualora decidesse dirsi come, sarebbe tra i favoriti., interprete di(Getty Images)Il cinema ha sempre affascinato l’America. Tra il 1981 e il 1989 questo amore ha avuto la sua naturale deflagrazione nella nomina adegli U.S.A. alRonald Reagan. Negli anni successivi altri volti noti dello spettacolo si sonoti in posizioni di spicco. Probabilmente il più famoso è certamente Arnold Schwarzenegger, che ha ricoperto la prestigiosa carica di Governatore della California. ...

